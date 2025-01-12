Подоляк акцентировал, что эта война началась уже давно, но велась в разных форматах.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Россия напала на Украину из-за ее стремления вступить в НАТО. Однако расширение Альянса на восток и начало переговорного процесса по вступлению Украины в блок не были реальными причинами полномасштабного вторжения.

"Нет никакой концепции или политики (ни в отношении НАТО, ни других), которые могли спровоцировать Россию на войну. Потому что Россия к войне только и готовилась. Российская Федерация была заточена на войну. Для нее существование вне войны невозможно. То есть она рано или поздно всегда переходит к экспансионизму – будете вы где-то размещать базы НАТО или не будете", – сказал в эфире телеканала FREEДОМ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что в 2023 году к НАТО присоединилась Финляндия, в следующем году – Швеция. После этого граница между блоком и Россией расширилась до 1400 км. Однако РФ атакует не страны Альянса, а Украину – государство, которое официально имело нейтральный безъядерный статус.

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Кроме того, Подоляк акцентировал, что эта война началась уже давно, но велась в разных форматах – газовые, холодные, информационные. Еще в начале 2000-х Россия пыталась отобрать остров Тузла (расположен посреди Керченского пролива, – УНИАН).

"Россия всегда хотела атаковать этот регион. И (это) не имеет никакого отношения к НАТО. Россия хочет восстановить контроль над постсоветским пространством. И Украина – одна из ключевых таких площадок, которую Россия хотела взять под тотальный контроль, поставив здесь марионеточное правительство. То есть совсем другие мотивы", – продолжил советник.

По словам Подоляка, тема НАТО в этом вопросе не имеет отношения к реальности, а является лишь инструментом российской пропаганды, который РФ довольно эффективно использовала. В частности он напомнил, как блокировались переговоры о вступлении Украины в Альянс еще с 2008 года такими странами как США и Германия.

Подоляк прогнозирует, что Москва и дальше продолжит атаковать страны постсоветского пространства в различных форматах. Кремль уже установил тотальный контроль над Беларусью, пытается реализовать такой подход в Молдове, Грузии и тому подобное.

"Соответственно, концепт НАТО, расширение НАТО на восток, попытка построить базы, начало переговорного процесса между Украиной и Альянсом о возможности вступления – все это не является причинами войны. Причины войны совсем другие. Поэтому с Россией нужно говорить не о вступлении кого-то в НАТО, с Россией нужно говорить о невозможности решать споры и реализовывать свои желания через концепт насилия. Вот проблема Российской Федерации. И чтобы Россия отошла хотя бы на какое-то время от этого концепта насилия во внешней политике, концепта полицейских операций в других суверенных государствах, нужно, чтобы она нынешнюю войну проиграла. Иначе этот концепт насилия будет доминантным на территории стран Восточной Европы", – констатировал советник руководителя ОП.

Что предшествовало

7 января 2025 года избранный президент США Дональд Трамп дал первый после официального утверждения победы на выборах брифинг. Во время выступления он говорил о ряде вопросов, в том числе – о войне в Украине.

В частности, он заявил, что война РФ против Украины – это война, которой не должно было быть. Трамп также в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

При этом он отметил, что диктатор Путин в течение многих лет говорил, что не хочет, чтобы Украина была вовлечена в НАТО.

"Я могу понять их чувства по этому поводу (...) Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал, что это закончится войной, и так и оказалось. Никто не знает о НАТО больше, чем я. Если бы не я, НАТО сейчас бы не существовало. Я спас НАТО, но НАТО использует нас", – сказал тогда Трамп.

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