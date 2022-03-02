Украинцы блокируют вражеские колонны / фото REUTERS
Жители Старобельска Луганской области объединились, чтобы остановить вражескую технику и не пропустить ее в центр.
Видео с места происшествия появилось в сети. В кадре видно, как мирные жители вышли на улицу с флагами и пытаются заблокировать целую колонну российских оккупантов.
А вот сами захватчики сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать население.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Харьков. После обстрела центральной части Харькова пострадали по меньшей мере 13 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.