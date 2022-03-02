Оккупанты стреляли в воздух, чтобы напугать население.

Жители Старобельска Луганской области объединились, чтобы остановить вражескую технику и не пропустить ее в центр.

Видео с места происшествия появилось в сети. В кадре видно, как мирные жители вышли на улицу с флагами и пытаются заблокировать целую колонну российских оккупантов.

А вот сами захватчики сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать население.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Харьков. После обстрела центральной части Харькова пострадали по меньшей мере 13 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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