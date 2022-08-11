В России из-за провалов на войне отстранили до 40% генералов и офицеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу до сих остается на должности, несмотря на провалы на фронте. В то же время в РФ были отстранены 40% генералов и офицеров, причастных к войне против Украины.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В России продолжаются репрессии в отношении высшего и старшего офицерского состава из-за провалов стратегических планов в Украине. По словам Громова, Шойгу остается на должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны.

"По имеющимся данным, министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства. Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", - отметил Громов.

Он добавил, что с учетом взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" (Беларусь) ожидаются новые кадровые решения в отношении их руководства.

Напомним, разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине.

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