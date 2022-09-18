Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы Харьковской области.

В российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, полно путинских военных, сбежавших от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в материале британского журналиста Эндрю Рота из The Guardian.

"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой гремит ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", – пишет журналист. Видео дня

Репортер сообщает о российских военных, "бродящим по улицам Белгорода".

"Российские солдаты из Осетии вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Они неуверенно стоят на ногах, кажется, пьяные или уставшие. И ищут, где поесть", – рассказывает Рот.

Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы, к северу от Харькова.

Ранее СМИ сообщали, что командование оказывает давление на российских срочников для подписания ими контракта. Часть срочников задействованы в охране Белгородской области.

Вас также могут заинтересовать новости: