В российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, полно путинских военных, сбежавших от контрнаступления ВСУ.
Об этом говорится в материале британского журналиста Эндрю Рота из The Guardian.
"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой гремит ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", – пишет журналист.Видео дня
Репортер сообщает о российских военных, "бродящим по улицам Белгорода".
"Российские солдаты из Осетии вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Они неуверенно стоят на ногах, кажется, пьяные или уставшие. И ищут, где поесть", – рассказывает Рот.
Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы, к северу от Харькова.
Ранее СМИ сообщали, что командование оказывает давление на российских срочников для подписания ими контракта. Часть срочников задействованы в охране Белгородской области.