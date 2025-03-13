Карина Бовсуновская

По словам пленных захватчиков, в российской армии к ним относились ужасно.

Российских захватчиков все труднее брать в плен, ведь их пропаганда рассказывает им об ужасном отношении в украинском плену. Об этом заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Суспільного".

"В штурмы посылают или мобилизованных, или бывших заключенных. Они не понимают, что идут в штурмы. Они идут вроде как занять собственные позиции, а получается, что на этих позициях мы. Построена такая система, в которой они максимально ничего не понимают и просто бросают их как мясо. Но их командование все понимает. Просто использует их согласно их навыкам", - объяснил военный.

По его словам, пленные оккупанты рассказывают, что в армии РФ есть проблема с провизией.

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"Надо понимать, что все так, но это сопутствующие проблемы, которые их командование понимает. То есть они понимают, что их пехотинец будет жить несколько недель и им это ок. Там так построена система резервов, что они понимают, сколько они потеряют за неделю и у них такое же количество личного состава уже находится в первом, втором эшелоне", - добавил пресс-офицер.

Бородин также рассказал, почему россиян сложно брать в плен:

"С ними работают политруки с целью дегуманизации украинской армии. Они считают, что их будут пытать. Мы пытаемся различными способами к ним достучаться. Одним из которых являются эти громкоговорители на дронах. Мы это попробовали еще когда освободили Андреевку. Тогда это сработало и мы периодически это делаем. Когда они понимают, что есть дрон, он с ними ведет определенную коммуникацию через громкоговоритель, сопровождает".

Он отметил, что взятие оккупантов в плен нужно сопровождать, ведь российская артиллерия обстреливает свои же позиции, когда понимает, что ВСУ их штурмуют.

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"По умолчанию артиллерия, если мы подошли к позициям, обстреливает их. Вывести пленных живыми логистически сложно, дрон помогает", - отметил Бородин.

Также недавно бойцы Третьей штурмовой бригады в Харьковской области в рамках операции "Дрон-плен" захватили трех оккупантов. По словам одного из пленного, он попал на фронт после предложения "помочь своим пацанам".

"Вот попал на фронт. Потом немного выпил и отправили в штурмы. Там отношение быдляцкое. Телефон отняли сразу. Родным ничего не дали сказать. Родные меня не слышали с 31 декабря", - рассказал россиянин.

По его словам, из нескольких групп выжило только двое оккупантов:

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"Людей не жалеют. Пускают на смерть. Я не знаю, как я выжил".

В одном окопе мужчина встретил старшего военного, который уже находился там более 8 суток без еды и воды, поэтому ему пришлось пить собственную мочу. Младший оккупант назвал старшего "одичалым". В то же время старший сделал младшему белый флаг, чтобы тот сдался в плен и впоследствии забрал его с собой.

Также старший оккупант рассказал об ужасном отношении российского командования к солдатам.

"Честно сказать, нас называют "мясо". Мы пошли вверх - мы не должны были вернуться. Все 200-е. Никого нет. Из 118 человек выжило только двое. Очень много трупов. Два поля - все в трупах. Дошли до окопов, легли на землю. Пролежали пять суток. Не было ни воды, ни еды", - сказал захватчик.

Когда младший солдат сдался в плен, то через час старший оккупант услышал дрон:

"Черкес, выходи. Твой друг у нас. Если хочешь остаться в живых - иди за нами". И я пошел за птичкой".

В свою очередь третий пленный был разведчиком и его было сложнее всего взять в плен. По словам бойцов бригады, операция длилась около пяти часов.

Оккупант говорит, что им дали задание дойти до определенной точки.

"Дали боеприпасы, аптечки, сухпаек, воду и повезли на точку высадки, на "ноль". За "птичек" говорили, но не говорили, что их так много. И там уже полгруппы оказались "200-ми". Просто "Баба-яга" прилетела и всю группу "разобрала". Мы начали выдвигаться им на помощь и второй раз прилетело уже от наших минометчиков", - отметил россиянин.

Позже оккупант спрятался с остатками группы, после чего в окоп прилетели украинские дроны.

"Мы только заходим, он нам говорит "Ребята, я свой". Именно таким искренним украинским языком. Мне кажется, что он знает украинский. У него документы свеженькие, 4 месяца. То есть это разведчик, который знает и русский, и украинский языки", - объяснили украинские воины.

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