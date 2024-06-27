Сейчас им известно о 17 погибших, которые пошли воевать против Украины.

Шри-Ланка призвала Россию разрешить ее гражданам, которые воюют в рядах российской оккупационной армии против Украины, вернуться домой.

После переговоров в Москве правительство страны попросило российские власти "разрешить гражданам, участвующим в войне России с Украиной, вернуться домой, если они этого желают", пишет Le Monde. Также они хотят получить компенсации за 17 погибших шри-ланкийцев.

Кроме того, по данным страны, по меньшей мере один бывший военнослужащий армии Шри-Ланки погиб после присоединения к Вооруженным силам Украины. В мае парламент начал расследование, чтобы попытаться отследить не менее 2 тысяч бывших солдат, которые, как считается, вступили в войну, преимущественно на стороне оккупантов.

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Министр иностранных дел Тарака Баласурия во время визита в Москву поднял вопрос о возможности добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и урегулирования выплаты зарплаты.

Иностранцы в армии РФ

В начале года Непал заявил, что в ряды российской армии завербовали уже более 200 непальцев, они требовали вернуть этих людей домой.

Об аналогичных попытках Индии писали СМИ. По их данным, семьи 20 мужчин сообщили властям, что их заманили на войну против Украины обманом.

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