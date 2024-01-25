Они требуют вернуть их домой.

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявляет, что сейчас в ряды российской оккупационной армии завербовали более 200 непальцев.

В интервью Associated Press он сообщил, что уже по меньшей мере 14 из них погибли на войне. "Мы попросили Россию немедленно прекратить набор непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в ходе боевых действий", - сказал Сауд.

Непал требует, чтобы РФ выплатила семьям погибших денежные компенсации. В России же говорят, что имеют тела лишь 12 погибших. "У нас есть информация, что пятеро наших граждан, воевавших на стороне россиян, находятся в плену украинской стороны. Мы просим российскую сторону принять меры для их освобождения", - добавил министр.

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По данным СМИ, вместе с непальцами в оккупационную армию завербовали и некоторых граждан Кубы. Осенью кубинские власти арестовали 17 человек по делу о вербовке их граждан на войну против Украины. "Считается, что Украина также наняла некоторых непальцев для участия в боевых действиях, но Сауд сказал, что не имеет больше информации об этом", - добавляет издание.

В то же время министр заявляет, что в начале января говорил с российскими официальными лицами в кулуарах конференции Движения неприсоединения в Уганде. "Мы четко дали им понять, что наших граждан нельзя вербовать в армию и немедленно отправлять их обратно", - добавил Сауд.

Вербовка иностранцев в ряды армии РФ: что известно

В начале декабря Непал уже призвал Россию вернуть людей, которых та завербовала на войну. Тогда речь шла о шестерых погибших в Украине непальцах.

Уже в январе страна прекратила выдавать разрешения на работу в России и Украине, чтобы избежать их участия в войне.

Напомним, недавно российский диктатор Путин подписал указы, которыми упростил прием в российское гражданство для иностранцев, воюющих на стороне Российской Федерации.

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