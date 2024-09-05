Он отметил, что украинские военные нормально обращались с пленными.

21-летний россиянин Сергей Заикин, который попал в плен ВСУ в Курской области, рассказал, как все происходило и как ему живется в плену.

В интервью Новости.LIVE он отметил, что когда их нашли, украинские военные сказали им убрать каски, автоматы, бронежилеты и сдаваться в плен. По его словам, "сначала было немного страшно, но больше была дезориентация, потому что не знал, что будет дальше".

"Но так, они нормально с нами обращались. Сказали не нервничать, не делать ничего подозрительного и не убегать – и все будет нормально. Мы дождались машину, нас увезли. И все", – рассказал военный РФ.

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При этом Заикин подчеркнул, что с теми из пленных, кто не понимал украинского, бойцы ВСУ общались на русском.

"Отношение нормальное. Когда сюда приехали (в место содержания в плену, – ред.) на следующий день нас помыли, переодели, дали тапочки, чтобы мы в берцах не ходили. Трехразовое питание. В принципе, жаловаться не на что", – добавил он.

Как живут российские пленные в Украине

Пока россияне издеваются над украинскими военнопленными, военные страны-агрессора, которые попали в плен ВСУ, живут в абсолютно адекватных условиях. Места их содержания и обращение с пленными соответствуют нормам Женевской конвенции.

Сами же пленные россияне утверждают, что со стороны украинских военных не было никаких издевательств или надругательств.

Для россиян, которые хотят сдаться в плен ВСУ, работает проект "Хочу жить". С его помощью военные России и Беларуси могут добровольно сдаться в плен.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить":

Telegram и WhatsApp: +380 95 68 68 86 888, +380 93 68 86 86 888, +380 97 68 86 86 888;

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров);

Чат-бот: t.me/spasisebyabot;

Telegram-канал: https://t.me/hochu_zhyt.

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