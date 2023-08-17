Компания Атомсервис, которая по результатам торгов Prozorro стала крупнейшим поставщиком продуктов питания для армии, поддерживает инициативу общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны по контролю за качеством продуктов для военнослужащих. Поставщик уверен, что постоянный мониторинг поставок вместе с общественностью и военными позволит выявить и заменить недобропорядочных производителей, таким образом обеспечив защитников исключительно свежими и качественными продуктами. Об этом говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.

"По результатам открытых торгов Prozorro ООО Атомсервис заключило 7 контрактов с Министерством обороны Украины на поставку продуктов питания ВСУ. Компания обеспечивает питанием более 250 тысяч военнослужащих. ООО Атомсервис успешно выполняет контрактные обязательства, поставив военным частям за период с начала вступления контрактов в действие на сумму 1,075 млрд грн, получив оплату от Министерства обороны в объеме 19,8 млн грн", - отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что в связи с огромными объемами поставок продуктов введение постоянного контроля за их качеством общественным антикоррупционным советом при МОУ совместно с управлением контроля за качеством министерства является необходимой мерой, в реализации которой поставщик готов содействовать.

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"Стоит подчеркнуть, что согласно контрактным обязательствам, мы, как поставщик, проводим тщательный контроль качества образцов продуктов от производителей. Впрочем, в некоторых случаях отдельные партии могут отличаться от образцов, поэтому мы приветствуем дополнительный контроль. Инициатива члена общественного антикоррупционного совета МОУ Геннадия Кривошея по постоянному контролю за поставками продуктов питания к военнослужащим совместно с управлением контроля за качеством позволит выявлять злоупотребления отдельных производителей и исключать из наших логистических цепей", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что придерживаются жесткой внутренней антикоррупционной политики и открыты для сотрудничества с общественным антикоррупционным советом и правоохранительными органами.

"Компания исповедует нулевую толерантность к коррупции - в случае выявления недобропорядочных действий наших сотрудников отдельно или в сговоре с контрагентами, они будут преследоваться правоохранительными органами в рамках действующего законодательства. Мы заинтересованы в том, что не допустить попыток нажиться на украинских защитниках, и поэтому приветствуем инициативу общественного антикоррупционного совета, которая поможет выявлять подобные случаи", - подчеркнул поставщик.

Напомним, 16 августа член общественного антикоррупционного совета МОУ Геннадий Кривошея сообщил, что министр обороны Алексей Резников поддержал инициативу постоянного контроля за поставками продуктов питания к военнослужащим.

"Сейчас общественный антикоррупционный совет при МОУ совместно с управлением контроля за качеством постоянно отслеживает и контролирует вопросы поставок, чтобы снизить злоупотребления в этой сфере. Уже планируется целый ряд совместных проверок, в частности, с учетом тех жалоб, которые поступают от военных в антикоррупционный совет", - написал Геннадий Кривошея в своем блоге на Цензор.Нет.

Напомним, в начале июня состоялись торги на поставку питания для армии через систему ProZorro, на которых, по оценками членов общественного антикоррупционного совета, было сэкономлено до 5 млрд грн. наибольшее количество лотов на торгах, предложив самые низкие цены, выиграло ООО Атомсервис. Как отмечал директор и владелец компании Александр Савченко, Атомсервис работает на рынке более семи лет, принимая активное участие в тендерах и обеспечивая продуктами питания и готовыми блюдами бюджетные структуры, в частности, школы и воинские части.