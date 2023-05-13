Среди переданного более сотни минометных мин, десятки ящиков с мини взрывателями, баллистический порох.

Киевские прокуроры передали на нужды "Гвардии наступления" изъятые автомобили, оружие и боеприпасы.

Об этом речь идет в сообщении офиса генпрокурора. "По ходатайству прокурора Голосеевской окружной прокуратуры города Киева судом принято решение о передаче изъятого оружия в пользу полиции для выполнения боевых задач на фронте", - поясняется в сообщении.

В частности, для нужд штурмовых бригад МВД "Гвардия наступления" прокуроры передали четыре автомобиля, зенитную установку, более сотни минометных мин, десятки ящиков с мини взрывателями, баллистический порох, большое количество патронов различного калибра, гранаты, гранатометные выстрелы и выстрелы РПГ, тротил, дроны, планшеты и еще более 70 наименований различного оружия и боеприпасов.

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"Все переданное оружие было обнаружено и изъято прокурорами в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса).

Что такое "Гвардия наступления"

В феврале начали набирать людей в ряды "Гвардии наступления". Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что созданные бригады получили названия "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Стальная граница" и "Ярость".

Предполагается, что они будут участвовать в деоккупации Донецка, Луганска и Крыма.

Из-за большого количества желающих вступить в "Гвардию наступления" набор в штурмовые бригады решили продолжить.

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