Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Читайте такжеСтали известны имена погибших в результате подрыва на Донбассе военныхКак говорится в вечерней сводке штаба ООС, недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сводке.

В штабе проинформировали, что сегодня саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

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Автор: Светлана Закелова