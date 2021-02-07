С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Читайте такжеСтали известны имена погибших в результате подрыва на Донбассе военныхКак говорится в вечерней сводке штаба ООС, недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.
"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сводке.
В штабе проинформировали, что сегодня саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
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