Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Сегодня оккупанты на Донбассе уже дважды нарушили режим тишины.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении враг применил стрелковое оружие неподалеку Шумов, а на Донецком направлении российско-оккупационные войска произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.

"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - сообщили в МОУ.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская