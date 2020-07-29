Хомчак: нарушения боевиками перемирия на Донбассе не имеют системного характера

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируемая.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения режима всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не носят системного характера.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Хомчак заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности, Хомчак сообщил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Также он отметил, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируемая, больных COVID-19 нет.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращения огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирие на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

Сегодня, 29 июля, Зеленский подчеркнул, что Украина соблюдает перемирие на Донбассе на 100% и делать все для его сохранения, а контроль за соблюдением устойчивого режима прекращения огня со стороны боевиков зависит от РФ.

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