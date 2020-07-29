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Хомчак: нарушения боевиками перемирия на Донбассе не имеют системного характера

17:07, 29 июля 2020
Война
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Хомчак рассказал о ситуации в зоне ООС / фото УНИАН

 Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения режима всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не носят системного характера.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Хомчак заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности, Хомчак сообщил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Также он отметил, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируемая, больных COVID-19 нет.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращения огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирие на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

Сегодня, 29 июля, Зеленский подчеркнул, что Украина соблюдает перемирие на Донбассе на 100% и делать все для его сохранения, а контроль за соблюдением устойчивого режима прекращения огня со стороны боевиков зависит от РФ.

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