Перемирие на Донбассе: боевики осуществили провокацию

За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7 часов утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

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Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельным и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеского выстрела нет.

Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов открыть огонь в ответ.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений в первый день перемирия на Донбассе.

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