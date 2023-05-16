То, чем Кремль планировал наносить гарантированный массированный удар по НАТО, оказалось неспособно прорвать даже украинскую ПВО.

Уничтожение сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot в небе над Киевом разрушает всю российскую стратегию, придуманную для гипотетического конфликта с НАТО. Такое мнение выразил военный обозреватель Кирилл Данильченко.

"Сбитые 6 "Кинжалов" – историческое событие. Ведь единичный можно сбить lucky shot (удачным выстрелом – УНИАН), но перехват группового залпа это уже работающая система", – считает он.

Данильченко отмечает, что вся суть "Кинжалов" заключалась в гарантированном поражении цели, независимо от того, насколько плотная система ПВО у противника. Однако теперь выяснилось, что "Кинжалы" не только не гарантируют прорыва вражеской ПВО, но и сами практически гарантировано сбиваются.

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Более того, противостоять "Кинжалам" способны именно комплексы Patriot, которые имеются у США и их союзников в большом количестве. Эксперт считает, что это рушит всю российскую стратегию, придуманную на случай войны с НАТО.

В свою очередь Запад увидел, что военную угрозу от России можно относительно безопасно купировать.

"Поэтому богатую северную Наташу зафиксируют батареями ПВО, которая смогла в противоракетную оборону, и продолжат душить. Пока не полезет коричневая жижа. И это будет не нефть", – пишет Данильченко.

Перехват "Кинжалов" над Киевом

В ночь на 4 мая в небе над Киевом была сбита российская гиперзвуковая ракета "Кинжал". Первая в этой войне. Россияне называли ее несбиваемой. Как выяснилось позже, ракета должна была поразить комплекс ПВО Patriot, но в итоге все вышло наоборот.

В ночь на 16 мая россияне снова применили "Кинжал". Но в этот раз по Киеву запустили сразу шесть ракет этой серии. Все они были успешно поражены украинской ПВО, заявляют в командовании Воздушных сил ВСУ.

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