Не стоит ожидать, что какое-то соглашение будет скоро заключено, выяснили журналисты.

Мирные переговоры с Россией в центре внимания после новой инициативы турецкой стороны. Якобы возможен шаг к переговорам на уровне парламентов Украины и РФ.

В Telegram-канале "Кремлевская табакерка" говорится, что существует возможность "согласовать проекты будущих переговоров на уровне парламентов или же полномочных представителей".

По его сведениям, очевидно, что каждая сторона готовится к возможности заключения какого-то соглашения, однако не стоит ожидать, что это очень скоро случится.

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В центре внимания переговоры России и Украины - что стоит знать

11 апреля в сети появилась информация, что турецкие власти передали украинской стороне и РФ свой вариант мирного договора. По сведениям журналистов, в частности, Турция предложила заморозить войну по той линии фронта, которая сейчас существует.

Напомним, Киев выступает за то, чтобы завершить войну по "формуле мире" Владимира Зеленского, которая содержит 10 пунктов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что принципиально поддерживает пункты, которые содержатся в мирном плане украинского лидера.

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