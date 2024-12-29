Литвин отмечает, что "справедливый мир" - это возвращение всех территорий Украины и ее территориальная целостность.

Переговоры не могут привести к полному прекращению войны, а речь будет идти лишь об уменьшении ее интенсивности на определенный период времени, который Украине нужно будет использовать для подготовки к следующему полномасштабному вторжению России.

Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал Виталий Литвин, капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины.

Отвечая на вопрос, в каком формате переговоры приемлемы для украинских военнослужащих, и каковы удачные переговоры для Украины, он отметил, что многие говорят о "замораживании" конфликта, в частности на фоне того, что якобы состоятся какие-то договоренности, учитывая избрание в США нового президента.

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"Мы не знаем и Российская Федерация так же не знает, что будет в январе, в середине января 2025 года. Потому что это могут быть геометрически противоположные действия: как о предоставлении помощи Украине, так и не предоставление помощи Украине", - сказал Литвин.

В то же время капитан отметил, что ему очень импонирует позиция военно-политического руководства Украины, что наша страна борется и стремится к справедливому миру. Он также добавил, что "справедливый мир" - это возвращение всех территорий Украины и ее территориальная целостность.

"Мы понимаем, что враг на это может не пойти. Враг понимает только силу. И Российская Федерация никуда не исчезает. Через год, через два, через пять, через 10 - она будет", - подчеркнул Литвин.

Он отметил, что не делает здесь лицом России кого-то конкретного из политиков.

"Я не делаю лицо Российской Федерации - Путин, Шойгу, Лавров, их рупоры пропаганды... Насиловал, убивал граждан Украины российский оккупант - просто рядовой гражданин Российской Федерации", - подчеркнул военнослужащий.

Литвин рассказал, какой ситуации боится.

"Будет какое-то прекращение. Не будем это называть "заморозкой", потому что "заморозки" не будет. Линия соприкосновения будет, будут происходить боевые действия. Возможно, не в тех масштабах, которые сейчас мы видим. Но они будут происходить, как это было: Операция Объединенных сил, когда военнослужащие стояли друг напротив друга, но и тогда были погибшие, были раненые. Но да, действительно, не в таком количестве. Но они были", - сказал командир.

Так, добавил он, угроза от прекращения ведения активных боевых действий на определенных участках линии боевого соприкосновения полностью для всей территории Украины не исчезнет.

Кроме того, отметил Литвин, Россия будет пытаться проникать в головы украинцев с помощью кино, музыки, пропагандистов, подкупа "любых лидеров мнений украинских и продвижения российских нарративов".

По мнению военнослужащего, переговоры не могут привести к полному прекращению войны, а речь пойдет лишь об "уменьшении интенсивности на определенный период времени". В то же время, считает он, в этот период украинцам нужно будет быть максимально объединенными, ведь в этот момент можно будет готовиться.

"Мы можем готовиться, мы можем закупать, мы можем выезжать за границу, набираться опыта, возвращаться в нашу страну, вернуть наших граждан и выстроить очень мощный военно-промышленный комплекс", - сказал Литвин.

Кроме того, добавил он, нужно будет обучать людей военному делу, проводить гражданско-военные курсы.

"То есть готовиться к следующему полномасштабному вторжению Российской Федерации", - отметил капитан и добавил, что уверен, что это произойдет, ведь так показывает история.

Так, подчеркнул он, во время снижения интенсивности ведения боевых действий необходимо будет "готовиться в два раза больше, потому что враг будет готовиться в десять раз больше".

"Он начнет строить дроны, строить ракеты, строить "Шахеды". Потому что он понял, что парадом в Киев ты уже не заедешь. И следующий такой виток будет гораздо мощнее. Он будет в сопоставлении вместе с 2014 и с 2022 годом. А мы должны быть гораздо сильнее, чем враг на тот период времени", - сказал командир.

Война в Украине - переговоры с РФ

Ранее Роман Костенко, полковник Службы безопасности Украины, военнослужащий, народный депутат от "Голоса" прокомментировал возможность переговоров с Россией. По его мнению, говорить о переговорах сейчас, когда Россия "по факту, скажем, имеет инициативу на фронте", является очень опасной риторикой. Он считает, что Россия может использовать это время для подготовки к новому нападению.

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