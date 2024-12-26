Россия может использовать это время для подготовки к новому нападению.

Говорить о переговорах сейчас, когда Россия "по факту, скажем, имеет инициативу на фронте", является очень опасной риторикой.

Об этом в интервью "LB live" сказал Роман Костенко, полковник Службы безопасности Украины, военный, народный депутат.Отвечая на вопрос о том, может ли Украина сделать определенную паузу для накопления ресурсов и решения вопроса с мобилизацией, если США предложат нам "заморозить" войну, не признавая де-юре оккупированные территории Украины российскими, Костенко выразил мнение, что "они все же будут склонять нашу власть к выполнению тех Стамбульских договоренностей, которые якобы подписали представители власти".

"И для них это история будет больше даже не о территориях, а о том, что они скажут: "Ну, да, у нас там в Конституции Запорожская, Херсонская - мы их оставим в тех, какие они есть. Возможно, отдадим вам Энергодар... Кинбурнскую косу, например... А вы взамен не идете в НАТО, вы уменьшаете свою армию", - сказал он.

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После, добавил депутат, когда все это будет выполнено, через полгода "они подтянутся, у них же ограничений никаких не будет". "Они подтянут, сделают больше оружия, они подготовят больше людей, придут и захватят... Они повод найдут. Они его сами сделают, этот повод", - отметил парламентарий.

Так, подчеркнул Костенко, это "очень опасная риторика - сейчас говорить о переговорах, когда Россия по факту, скажем, имеет инициативу на фронте".

"И плюс ее союзники еще рядом с ней достаточно сильны. Как Северная Корея, Иран где-то ей помогает. Китай, который ресурсы у нее закупает. Индия... Поэтому средства у них будут на войну", - подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что таким образом, если кто-то думает, что если он сейчас не пойдет на войну, и она быстро закончится, то это сомнительно.

"Если она и закончится, это будет окончание войны с ожиданием того, что скоро она снова начнется, и мы потеряем гораздо больше, чем уже потеряли", - сказал Костенко.

Переговоры с РФ

Ранее командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило высказал мнение, что во время агрессии против Украины Россия добилась по крайней мере одной важной цели - нормализовала оккупацию чужих территорий.

По его словам, установив контроль над частью суверенной украинской территории, Москва послала остальному миру четкий сигнал о том, что оккупация чужих земель является нормальным явлением.

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