Он все еще надеется, что Киев капитулирует, но украинцы не согласятся на поражение перед Москвой.

Россию окутала беспощадная война диктатора Владимира Путина против инакомыслия. Такого не было со времен кровавого правления Иосифа Сталина. Убийство оппозиционера Алексея Навального уничтожило любые надежды на то, что в Москве возможны демократические изменения.

"Пока Путин у власти, война не прекратится. Возможно уменьшение боевых действий, могут быть даже перемирия. Но Россия не откажется от намерения покончить с Украиной в ее нынешнем виде... Путин ожидает, что Киев капитулирует. Но если он завтра умрет, то для значительной части российской элиты достаточно будет просто получить кусок (украинской - УНИАН) земли. У них нет таких амбиций, и они не живут иллюзиями, что Киев сдастся", - сказала российский политолог Татьяна Становая в комментарии The Times.

Издание отмечает, что украинский народ страдает, но после зверств, которые российская армия совершила от имени Путина, подавляющее большинство украинцев не согласится признать поражение перед Москвой.

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"Мы боремся с монстром, огромным монстром. Давид в конце концов победит Голиафа. Но этот год будет очень, очень тяжелым", - сказал украинский подполковник Сергей Пивень, награжденный за храбрость.

Смерть Навального - как Путин убрал оппозицию

16 февраля российская ФСИН опубликовала заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе.

Матери Навального заявили, что ее сын умер "от синдрома внезапной смерти" и отказались выдавать тело. Она записывала обращение к диктатору Путину, в котором просила отдать ей сына.

Украина и ряд европейских стран возложили вину за убийство Навального на Путина и его режим. Сегодня США ввели более 500 новых санкций против России.

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