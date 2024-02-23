Россию окутала беспощадная война диктатора Владимира Путина против инакомыслия. Такого не было со времен кровавого правления Иосифа Сталина. Убийство оппозиционера Алексея Навального уничтожило любые надежды на то, что в Москве возможны демократические изменения.
"Пока Путин у власти, война не прекратится. Возможно уменьшение боевых действий, могут быть даже перемирия. Но Россия не откажется от намерения покончить с Украиной в ее нынешнем виде... Путин ожидает, что Киев капитулирует. Но если он завтра умрет, то для значительной части российской элиты достаточно будет просто получить кусок (украинской - УНИАН) земли. У них нет таких амбиций, и они не живут иллюзиями, что Киев сдастся", - сказала российский политолог Татьяна Становая в комментарии The Times.
Издание отмечает, что украинский народ страдает, но после зверств, которые российская армия совершила от имени Путина, подавляющее большинство украинцев не согласится признать поражение перед Москвой.
"Мы боремся с монстром, огромным монстром. Давид в конце концов победит Голиафа. Но этот год будет очень, очень тяжелым", - сказал украинский подполковник Сергей Пивень, награжденный за храбрость.
Смерть Навального - как Путин убрал оппозицию
16 февраля российская ФСИН опубликовала заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе.
Матери Навального заявили, что ее сын умер "от синдрома внезапной смерти" и отказались выдавать тело. Она записывала обращение к диктатору Путину, в котором просила отдать ей сына.
Украина и ряд европейских стран возложили вину за убийство Навального на Путина и его режим. Сегодня США ввели более 500 новых санкций против России.