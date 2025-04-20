Кремль не верит, что Трамп вдруг начнет поставлять Украине оружие. Настоящие причины совсем другие.

Многие аналитики сходятся во мнении, что внезапное "пасхальное перемирие" от Кремля стало реакцией на угрозы США выйти из переговоров о мире в Украине. Отставной майор австралийской армии, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (США) Мик Райан в своем блоге назвал причины, по которым Владимир Путин хочет, чтобы Белый дом оставался в "игре".

Так, комментируя само "перемирие", аналитик называет его "несерьезным и циничным поступком" человека, который более трех лет ведет геноцидную захватническую войну, не обращая внимания на зверства, которые совершает российская армия в отношении украинских военных и гражданских. Поэтому любые гуманистические мотивы для перемирия Райан отвергает.

Так же он отмечает, что полное прекращение огня в войне такой продолжительности и интенсивности, как в Украине, не может быть достигнуто за считанные часы. Тем более в одностороннем порядке без тщательного согласования всех процедур со второй стороной.

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Мик Райан соглашается с неоднократно озвученным за последние сутки тезисом о том, что объявлением фейкового перемирия на 30 часов Путин отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио и президента Дональда Трампа. В пятницу оба заявили о готовности выйти из переговоров о мире в Украине, если в ближайшее время не будет достигнут видимый прогресс.

"На данный момент Путин хочет как можно дольше держать США в переговорах. На это есть несколько причин", - пишет аналитик.

Во-первых, нынешняя позиция Вашингтона выгодна России, отмечает Райан. Такие переговорщики, как спецпосланник Стив Уиткофф, повторяют российские нарративы и, похоже, готовы отдать России украинские территории, не давая Украине никаких гарантий в ответ. Если война будет заморожена на таких условиях, для России не будет проблемой разморозить ее в удобный момент.

Во-вторых, Путину выгодно, чтобы Уиткофф и другие некомпетентные представители администрации Трампа оставались в переговорах, зря тратя силы и время, как украинцев, так и европейцев. В противном случае Киев совместно с европейцами могли бы сосредоточиться на усилении давления на Москву.

В-третьих, пока Трамп и компания остаются в "игре", они сеют раздор и хаос среди сторонников и союзников Украины, разрушая отношения и доверие между партнерами.

"Путин - хитрый, но злой актер. Он будет продолжать использовать такие хитрости, чтобы продолжать свою жестокую и ненужную войну против Украины и украинского народа, потому что он чувствует, что все еще может ее выиграть. Мы на Западе должны убедить его в обратном", - резюмирует австралийский аналитик.

Пасхальное перемирие от Путина

Как писал УНИАН, вчера ближе к вечеру российский диктатор в одностороннем порядке объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии". При этом не было никаких заявлений, которые бы свидетельствовали, что это перемирие было согласовано с Украиной, хотя оно вступило в формальную силу примерно через два часа после заявления Путина.

Президент Владимир Зеленский выразил скепсис относительно российской инициативы, но тоже издал приказ для Сил обороны не открывать огонь первыми, но действовать зеркально, если враг атакует.

Хотя на большей части фронта интенсивность боев действительно снизилась, о настоящей тишине речь не шла. Где-то россияне уменьшили количество обстрелов, а где-то ничего не изменилось.

В конце концов, как сообщил Владимир Зеленский, по состоянию на вечер воскресенья, за 26 часов путинского "перемирия" агрессор более 2 тысяч раз нарушал тишину, в частности 67 раз пытался штурмовать украинские позиции.

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