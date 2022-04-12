11 апреля стало известно о подготовке американцами нового пакета помощи ВСУ, который будет адаптирован к новой фазе войны с Россией.

США готовы отправить Украине больше вооружения, требующего дополнительной подготовки.

Об этом сообщил представитель Пентагона на брифинге во вторник, цитирует CNN.

"Если мы совместно с украинцами определим, что есть дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но это может потребовать некоторой подготовки, то мы, безусловно, готовы поговорить с ними об этом", — сказал чиновник.

Тот факт, что системам может потребоваться дополнительное обучение, "не является запредельным".

Представитель Пентагона привел в пример беспилотники Switchblade. Украинские силы не тренировались на беспилотниках-смертниках, но США определили, что система может помочь украинским военным, и нашли способ обучить на ней небольшое количество украинских сил в течение 24–48 часов.

"Другие системы мы просто должны увидеть, но мы не считаем запредельным что-то, что может потребовать дополнительной подготовки", — сказал чиновник.

11 апреля стало известно о подготовке американцами нового пакета помощи ВСУ, который будет адаптирован к новой фазе войны с Россией.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

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