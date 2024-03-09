Эксперт указал на снижение активности применения КАБов россиянами.

Военный эксперт Олег Жданов назвал возможные причины паузы в активном сбитии российских самолетов на фронте в Украине.

"Может быть, недостаточное количество ракет для систем ПВО обусловило то, что сейчас наступило некое затишье в плане сбития российских самолетов. И РФ снизила боевую активность в плане применения авиации по сбрасыванию КАБов на наши войска. Если будет сейчас наращиваться количество КАБов, то опять эти средства ПВО будут применяться и сбивать рашистскую авиацию", - сказал он.

Жданов напомнил, что передача средств ПВО Украине - один из животрепещущих вопросов на переговорах с партнерами.

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"Вообще это проблематично, потому что нам катастрофически не хватает средств ПВО. Плюс еще вопрос в экономии ракет. У рашистов самолетов намного больше, чем наши партнеры дают нам ракет. Собственными силами мы, может быть, и можем что-то производить, но это в единичных количествах, это не исчисляется десятками или сотнями ракет. Если бы такое было, я думаю, никто бы не экономил", - сказал эксперт.

Напомним, на днях командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что по российским самолетам работали на расстоянии более 150 км:

"Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители".

По его словам, после значительных потерь самолетов среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства.

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