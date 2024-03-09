Аналитик считает, что чем меньше будет падать КАБов по линии фронта, тем сложнее у россиян будет с концепцией летающей артиллерии, которая им обеспечивает наступательные действия.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что наши зенитчики почти прямым текстом отчитываются, что постоянно работают по российским самолетам на дистанции более 150 км.

Он обратил внимание на важный момент в сообщениях командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука о потерях россиян в авиации и снижении количества ударов КАБами.

"Во-первых, наши зенитчики почти прямым текстом отчитываются, что постоянно работают по российским самолетам на дистанции более 150 км. И тут мы упираемся в новое интересное оружейное чудо. Откуда у нас эти зенитные ракеты с дальностью более 150 км, которые позволяют работать по противнику? Потому что с одинаковой вероятностью это могут быть и Patriot, и советские С-200, что все равно из дефицитной категории. Что-то такое интересное случилось", - прокомментировал Киричевский в эфире Еспресо.

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Аналитик уверен, что если уже нащупан вектор, который приводит к постоянным потерям любых типов вражеских самолетов и к определенной деморализации у россиян, когда они не хотят летать, то этот тренд надо продолжать.

"Главное то, что российские боевые самолеты сбиваются регулярно, чтобы это портило настроение российским военным и создавало им проблемы в действиях на фронте. Чем меньше будет падать КАБов по линии фронта, тем сложнее у россиян будет с концепцией летающей артиллерии, которая им обеспечивает наступательные действия", - добавил он.

Сбитие российских самолетов - детали

После значительных потерь самолетов среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства. Об этом заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" - заявил он.

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