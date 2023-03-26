Враг продолжает вести штурмовые действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки 25 марта украинские герои отбили шквал российских атак: ВСУ удалось сдержать более 85 ударов врага на разных участках фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке в Facebook. Там уточнили, что всего враг нанес 34 авиационных и 4 ракетных удара по Украине.

"Совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения", - уточняет Генштаб.

Армия РФ продолжает попытку вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском. Оперативная обстановка остается прежней на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

Там нет признаков формирования наступательных группировок со стороны РФ. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасильевка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг пытался продвинуться вблизи Синьковки, Кременнох, Белогоровки и Выемки. Успеха не имел. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает попытку штурма города Бахмут. Он также вел огонь в районах Богдановки и Предтечино. Противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг держит оборону. Также по истечению суток россияне обстреляли населенные пункты Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Херсон, Казацкое, Львовское, Ивановка, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

ВСУ нанесли удары по оккупантам и уничтожили российские БПЛА

Напомним, что согласно утренней сводке Генштаба, украинская авиация нанесла 11 ударов по районах сосредоточения сил и техники врага.

Также ВСУ из артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Вследствие эффективной работы украинской армии враг потерял сразу два БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

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