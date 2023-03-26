По итогам суток 25 марта авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке в воскресенье, 26 марта. Там уточнили, что также украинским военным удалось ликвидировать два вражеских БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
ВСУ отразили новые атаки россиян на фронте - новости Генштаба
Напомним, что согласно вечерней сводке Генштаба за 25 марта украинские воины на фронте отбили более 50 атак оккупантов на 4 направлениях ведения боевых действий.
Со своей стороны украинская авиация нанесла 23 удара по позициям оккупантов. Также ВСУ "порадовали" врага одним ракетным "прилетом".
Помимо этого, военно-морские силы ВСУ отличились ликвидацией 18 вражеских солдат.