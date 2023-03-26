Украинским героям удалось ликвидировать сразу два вражеских разведывательных аппарата.

По итогам суток 25 марта авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке в воскресенье, 26 марта. Там уточнили, что также украинским военным удалось ликвидировать два вражеских БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

ВСУ отразили новые атаки россиян на фронте - новости Генштаба

Напомним, что согласно вечерней сводке Генштаба за 25 марта украинские воины на фронте отбили более 50 атак оккупантов на 4 направлениях ведения боевых действий.

Со своей стороны украинская авиация нанесла 23 удара по позициям оккупантов. Также ВСУ "порадовали" врага одним ракетным "прилетом".

Помимо этого, военно-морские силы ВСУ отличились ликвидацией 18 вражеских солдат.

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