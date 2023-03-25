Окончательные потери противника уточняются.

Воинские части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили 18 российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ. "За прошедшие сутки, 24 марта, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 18 оккупантов", - говорится в сообщении. В ВМС ВСУ добавили, что окончательные потери противника уточняются.

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Ситуация на фронте в Украине - это надо знать

Генштаб ВСУ сообщал, что за текущие сутки украинские воины отразили более 50 вражеских атак на четырех направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском. Ранее враг атаковал наших воинов еще и на Шахтерском направлении.

Противники на нашей земле понесли очень большие потери. Общие потери россиян в Украине уже очень близки к новой "красной линии" - 170 тысяч захватчиков. Кроме того, уничтожено много вражеской техники.

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