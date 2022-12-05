Президент заявил, что остановить войну можно лишь демонтажем российских террористических возможностей.

Сегодняшнее очередное падение российской ракеты в Молдове подтверждает, что Россия несет угрозу не только Украине, а всему региону, поэтому прекращение террора РФ является общей задачей государств.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении. Он отметил, что российский террор снова затрагивает соседние государства, из-за чего в Молдове начались перебои с электричеством.

"И это в очередной раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, когда один террорист дестабилизирует жизни всех, это общая задача – остановить террор.

"Этой ночью буду говорить об этом в своем обращении к экспертному сообществу американского Института изучения войны и ко всем нашим друзьям в США", - сообщил президент.

Зеленский также подчеркнул, что сегодняшней ракетной атакой Россия "отметила" очередную годовщину подписания Будапештского меморандума - документа, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшних вопросов о России.

"Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними - точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну. Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - подчеркнул Зеленский.

Атака на Украину 5 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В результате массированного ракетного удара России в трех областях страны были применены экстренные отключения электроэнергии.

Также СМИ сообщили о падении российской ракеты в Молдове, из-за чего в стране начались проблемы с энергоснабжением. Национальная энергокомпания Moldelectrica проинформировала о возможных отключениях света.

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