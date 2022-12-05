Вследствие массированного ракетного удара России по Украине в понедельник, 5 декабря 2022 года, в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения электроэнергии.
Как сообщили в ДТЭК, графики стабилизационных отключений света пока не действуют.
"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – отметили в компании.
Ракетный удар по Украине 5 декабря: ситуация в энергосистеме
В национальной энергетической компании"Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.
Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергетическая система Украины функционирует и остается целостной после сегодняшней массированной ракетной атаки России. Он отметил, что были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
В "Укрзализныце" сообщили, что после российской ракетной атаки на железной дороге обесточено несколько участков, задерживаются 11 поездов. В то же время все вокзалы продолжают работать.