Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Вследствие массированного ракетного удара России по Украине в понедельник, 5 декабря 2022 года, в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщили в ДТЭК, графики стабилизационных отключений света пока не действуют.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – отметили в компании.

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Ракетный удар по Украине 5 декабря: ситуация в энергосистеме

В национальной энергетической компании"Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергетическая система Украины функционирует и остается целостной после сегодняшней массированной ракетной атаки России. Он отметил, что были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В "Укрзализныце" сообщили, что после российской ракетной атаки на железной дороге обесточено несколько участков, задерживаются 11 поездов. В то же время все вокзалы продолжают работать.

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