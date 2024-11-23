США почти три года отказывался от передачи этого вида вооружения Украине, но все изменилось. Эксперты объяснили, в чем смысл противопехотных мин.

Президент США Джо Байден принял решение о передаче Украине противопехотных мин. В течение последних лет в администрации Байдена не хотели идти на этот шаг, так как этот тип оружия представляет большой риск, в частности, для мирных жителей — их разминирование опасно и дорого, пишет The Washington Post.

Что такое противопехотные мины?

Противопехотные мины - это небольшие взрывные заряды, закопанные в землю или установленные на ней, предназначенные исключительно для того, чтобы или убить, или ранить вражеские войска. Они могут быть приведены в действие физическим контактом, человеком, находящимся рядом, или дистанционно.

Один из чиновников сообщил изданию, что мины благодаря системе дистанционного минирования ADAM могут быть настроены на самоуничтожение или потерю заряда батареи, чтобы сделать их неактивными в установленное время после их развертывания. При этом неизвестно, какое именно количество противопехотных мин США намерены передать Украине.

Видео дня

Какие страны разрешают использовать противопехотные мины?

Развертывание и передача противопехотных мин запрещены более чем 160 странами, включая Украину — участниками Оттавской конвенции 1997 года.

Ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются участниками этого договора, хотя администрация Байдена заявила, что планирует придерживаться его правил, за исключением Корейского полуострова, где американские войска используют эти устройства для защиты северной границы Южной Кореи.

Украина же заявила, что осуществляет свое право на самооборону в соответствии с международными обязательствами. Договор разрешает использовать некоторые мины, в том числе противотанковые и дистанционно управляемые (например, Claymores), которые считаются более безопасными для гражданского населения.

Сколько стоят противопехотные мины?

По данным НАТО, мины относительно дешевы в производстве - от 3 до 75 долларов за единицу - но более дорогие в обезвреживании: на обезвреживание каждой мины уходит примерно от 300 до 1000 долларов.

Другие новости о противопехотных минах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что противопехотные мины от США помогут сдерживать наступление РФ, но есть нюанс.

Кроме того, какие противопехотные мины Украина получит от США. Самое главное, это то, что ВСУ уже знакомы с системой дистанционного минирования ADAM.

Вас также могут заинтересовать новости: