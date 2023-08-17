В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9566, который вносит изменения в закон о мобилизации и позволяет мужчинам отказываться от службы в армии. Но все ли так "гладко", как говорится в документе, давайте разбираться.

Как утверждают создатели законопроекта, его целью является "повышение мотивации к защите Отечества и оптимизация мобилизационной деятельности для достижения комплексного положительного результата в деле укрепления обороноспособности государства". Цель - благородная. Ведь действительно, мотивированные граждане, которые готовы и физически, и морально воевать против российских оккупантов, это лучшие защитники. Об этом говорят и сами бойцы, подчеркивая, что немотивированные, мобилизованные под принуждением, на фронте лишь приносят лишние проблемы - могут подвести побратимов в ответственный момент, могут оставить позиции и тому подобное.

Попытка принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению, а также создает приятное для врагов впечатление, будто в Украине не хватает людей, которые готовы защищать страну с оружием в руках. В конце концов, это унижает тех самых смелых украинцев, которые уже защищают страну, ведь такая "мобилизационная деятельность" создает впечатление, что они встали на защиту государства только потому, что им запретили выезд из страны и принудили к этому.

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Что же предлагают законодатели? В названом законопроекте говорится о том, чтобы мужчин, находящихся в запасе и не призванных на военную службу, или не привлеченных к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, можно было привлекать к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

Кроме того, на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики (в соответствии со сформированными заказами от Кабинета министров, местных военных администраций, органов местного самоуправления), или к выполнению общественно полезных работ, предлагается привлекать мужчин, которые отказываются от мобилизации. Предлагается, чтобы это происходило на договорных условиях – с оплатой труда на уровне, не менее размера минимальной заработной платы, утвержденной в Украине по состоянию на день мобилизации гражданина на работу. При этом, это возможно как по месту регистрации (фактического проживания), так и в других регионах - при письменном согласии гражданина.

Однако, стоит отметить, что эта норма не распространяется на граждан, которые официально трудоустроены (не менее, чем на 0,75 ставки), или осуществляют предпринимательскую деятельность и вовремя платят предусмотренные законодательством налоги и сборы. То есть, мужчины, которые официально трудоустроены, и ФЛП, которые платят налоги, не смогут отказаться от мобилизации по личным или религиозным убеждениям.

Таким образом, с одной стороны, законодательная инициатива имеет положительные стороны. Я согласна с инициаторами законопроекта, что в деле обороны страны стоит рассчитывать на мотивированных граждан, всячески повышать мотивацию к защите Отечества, а также иметь возможность привлекать тех, кто отказался от мобилизации, к работе на экономику, от которой зависит и обороноспособность.

С другой стороны, законопроект неоднозначный. Ведь реализация так называемой мобилизации здравого смысла не должна сопровождаться ограничением прав официально трудоустроенных. Это может вызвать волну увольнений, соответственно, потерю ценных кадров и специалистов, потому что выгоднее будет получать заработную плату "в конвертах". И также стоит учитывать, что ФЛП, которых ограничивают в праве написать заявление на отказ от мобилизации, тоже платят налоги, дают рабочие места и двигают экономику страны, которая находится в состоянии войны.

Риск в том, что, в случае принятия указанного законопроекта, в стране смогут "выжить" только крупные предприятия. Это привело к уничтожению конкурентов, монополизации экономики, предотвращению инноваций. То есть экономическое состояние страны (и ее обороноспособность) никак не улучшит.

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners"