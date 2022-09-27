От обстрелов врага пострадали более 15 населенных пунктов.

За сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"За текущие сутки отражены атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцевое, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что за сутки враг нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

"От вражеского огневого поражения пострадали более 15 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка", - сказано в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник совершил обстрелы с танков, минометов и ствольной артиллерии: на Сиверском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы, Новая Гута Сумской области, на Слобожанском - в районах Ветеринарного, Удов, Волчанска, Гоптовки и Стрелечья.

На Краматорском - это Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двухлетнее, Дроновка, Закитное и Миньковка; на Бахмутском - Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздоловка; на Авдеевском - Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении речь идет о Егоровке, Угледаре, Пречистовке, Богоявленке и Павловке.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобугском направлении огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии оккупанты нанесли более 35 населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры противник совершил более 50 вылетов беспилотников, в частности, иранского производства Shahed-136.

"Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство Российской Федерации пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные новости

Утром 24 февраля армия РФ по приказу Кремля цинично атаковала военные и гражданские объекты Украины. Известно, что погибли более 7 тысяч гражданских украинцев.

Тем временем общие боевые потери России на данный момент оставляют уже около около 57 тысяч 750 человек.

В связи с колосальными потерями личного состава президент РФ Владимир Путин официально объявил в России частичную мобилизацию.