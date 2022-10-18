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Основатель "Вернись Живым" Виталий Дейнега, менеджер сообществ "Ukrainer" София Анжелюк и ивент-менеджер GogolFest Мария Мороз создали организацию, чтобы помогать украинским общинам по всему миру проводить акции в поддержку Украины.

Проект имеет название "KLYCH" и уже сотрудничает с организаторами крупнейших проукраинских акций в США, в частности Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Остине, Сан-Антонио, Атланте и многих других городах.

На этих выходных по всему миру прошла акция в поддержку защитников Украины, которую для "KLYCH" разработал основатель UA Animals и Gres Todorchuk PR Александр Тодорчук. В рамках акции украинцы становились вокруг выдающихся памятников архитектуры или детей, чтобы напомнить миру, что Силы Обороны Украины сейчас защищают не только нас, но и всю цивилизацию. Целью акции было побуждение других стран к скорейшему предоставлению Украине оружия (в частности ПВО).

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Под эгидой "KLYCH" акция прошла в десятках городов в Соединенных Штатах, а также в европейских городах.

Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022
Фото Акции «KLYCH» по всему миру 18 октября 2022

Идея акции быстро стала массовой и ее подхватили партнерские организации и отдельные инициативы по всему миру. В результате акции прошли в более чем семидесяти городах, в том числе и в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго, Торонто, Берлине, Праге, Вильнюсе, Осло, Варшаве.

Их можно найти в социальных сетях по тегу #defendingUkraine.

Кроме того, "KLYCH" принимал участие в организации акций в Северной Америке, которые проходили в ответ на обстрелы Киева неделю назад. Организация уже анонсирует следующие события, в частности развертывание крупнейшего флага Украины в разных городах США и акции в социальных сетях к Хэллоуину, которые будут популяризировать украинскую культуру и мифологию в США и мире.