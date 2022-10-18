Под эгидой "KLYCH" акция прошла в десятках городов в Соединенных Штатах, а также в европейских городах.

Основатель "Вернись Живым" Виталий Дейнега, менеджер сообществ "Ukrainer" София Анжелюк и ивент-менеджер GogolFest Мария Мороз создали организацию, чтобы помогать украинским общинам по всему миру проводить акции в поддержку Украины.

Проект имеет название "KLYCH" и уже сотрудничает с организаторами крупнейших проукраинских акций в США, в частности Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Остине, Сан-Антонио, Атланте и многих других городах.

На этих выходных по всему миру прошла акция в поддержку защитников Украины, которую для "KLYCH" разработал основатель UA Animals и Gres Todorchuk PR Александр Тодорчук. В рамках акции украинцы становились вокруг выдающихся памятников архитектуры или детей, чтобы напомнить миру, что Силы Обороны Украины сейчас защищают не только нас, но и всю цивилизацию. Целью акции было побуждение других стран к скорейшему предоставлению Украине оружия (в частности ПВО).

Видео дня

Под эгидой "KLYCH" акция прошла в десятках городов в Соединенных Штатах, а также в европейских городах.

Идея акции быстро стала массовой и ее подхватили партнерские организации и отдельные инициативы по всему миру. В результате акции прошли в более чем семидесяти городах, в том числе и в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго, Торонто, Берлине, Праге, Вильнюсе, Осло, Варшаве.

Их можно найти в социальных сетях по тегу #defendingUkraine.

Кроме того, "KLYCH" принимал участие в организации акций в Северной Америке, которые проходили в ответ на обстрелы Киева неделю назад. Организация уже анонсирует следующие события, в частности развертывание крупнейшего флага Украины в разных городах США и акции в социальных сетях к Хэллоуину, которые будут популяризировать украинскую культуру и мифологию в США и мире.