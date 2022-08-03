По словам военного эксперта, сейчас украинской армии следует сконцентрироваться на одном направлении.

Первой стратегической и большой целью Вооруженных сил Украины на южном фронте является правый берег Днепра.

Такое мнение озвучил в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

По его мнению, украинской армии сейчас следует сконцентрироваться на одном направлении - "маленькими шагами" и "тактикой салями" освобождать захваченные врагом территории.

"Как только нам удастся его деоккупировать, подчеркиваю, мы тогда приблизимся практически к Днепру и через Днепр сможем начать серьезные огневые воздействия, особенно на плацдарме, который я называю Новая Каховка. По-моему, это стратегическая точка, вот ее нужно также отбивать в обязательном порядке, потому что напомню, там находятся гидроузлы, контролирующие крымскую воду", - комментирует эксперт.

Существенно улучшит психологическое давление на оккупантов, по словам Черника, перекрытие Крымского канала. Комментируя будущую деоккупацию, эксперт призвал "торопиться медленно", считая, что спешка в этом деле может обурнуться для Украины "смертельными ловушками".

Ранее военный эксперт Олег Жданов описал, как именно ВСУ будут освобождать оккупированный Крым.