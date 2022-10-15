Известный харьковчанин активно помогает военным и волонтерам, которые защищают его родной город.

Известный украинский писатель и певец Сергей Жадан, который помогает своей Родине во времена полномасштабной войны, получил памятную медаль за оборону Харькова от российских оккупантов. Этой наградой сам Сергей похвастался в своем Instagram-блоге 14 октября - в День защитников и защитниц Украины.

"Служу Народу Украины", — кратко подписал фотографию с наградой Жадан.

Видео дня

После 24 февраля, несмотря на чудовищную бомбежку Харькова и Харьковской области, Сергей Жадан вместе со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки" оставался в городе, помогая военным и волонтерам. После этого он ездил за границу с концертами, на которых собирали деньги для помощи стране.

Реакция соцсетей

Поклонники знаменитости, которые разделяют его позицию и во многом поддерживают, поздравили музыканта с получением этой награды. Фанаты отметили, что Сергей Жадан достоин этого как никто другой.

Большая благодарность народу Украины!

Поздравляю с заслуженной наградой!

Вы очень многое сделали для жителей города.

Напомним, недавно Жадан растрогал историей о мальчике, который принес ему деньги для ВСУ. Так, ребенок пришел с мамой на концерт к лидеру группы "Жадан і собаки" и дал исполнителю конверт с пожертвованием.

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