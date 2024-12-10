Эксперты уверены, что "Орешник" сработал как метод психологического давления как на Украину, так и на ее западных союзников.

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" сопровождается рядом громких заявлений со стороны Кремля. Диктатор Владимир Путин представил эту систему как ответ на использование Украиной западного оружия дальнего радиуса действия против российских объектов, пишет Associated Press.

"Мы считаем, что мы имеем право применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против наших объектов", - заявил Путин.

Эффект психологического давления

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул разрушительный потенциал "Орешника", заявив, что ракета может достичь целей в Европе за считанные минуты:

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"Бомбоубежища вас не спасут".

Российские СМИ активно раздувают психологическое воздействие нового оружия, заявляя, что ракета способна поразить авиабазу в Польше за 11 минут, а штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - за 17 минут. В то же время развернутая PR-кампания сопровождается продажей футболок с символикой "Орешника" и даже историями о людях, которые планируют назвать дочерей в честь ракеты.

По словам Матье Булега из Chatham House, "Орешник" вряд ли изменит ход боевых действий, но:

"С точки зрения психологической войны, он прекрасно работает".

Применение "Орешника" совпало с подписанием Путиным новой ядерной доктрины России, которая снижает порог для использования ядерного оружия. Это дает Москве возможность ответить даже на обычные удары по ее территории, если такие атаки поддерживаются ядерной державой.

Эти действия также направлены как месседж Украине и новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Джеймс Дж. Таунсенд из Центра новой американской безопасности заявил:

"Это очень мощный сигнал... Это показывает Трампу, насколько серьезно Россия смотрит на то, что делала администрация Байдена".

Риск эскалации с НАТО

Использование "Орешника" усиливает беспокойство из-за отсутствия возможности определить, оснащена ли ракета ядерной или обычной боеголовкой до момента попадания. Кремль стремится создать ситуацию неопределенности, которая давит на Запад. Политический эксперт, советник Кремля Сергей Караганов, заявил: "Противник должен понять, что мы готовы пойти на самые решительные шаги и первыми нанести удар обычными вооружениями по территории стран-членов НАТО".

Он также предупредил о возможности ядерной эскалации в случае ответа Запада на эти удары:

"Если они ответят на эту атаку эскалационным способом, ядерный удар будет вторым, а третья волна будет нацелена на американские базы".

Кремль использует это оружие, чтобы подчеркнуть, что не намерен менять свои агрессивные планы, несмотря на поддержку Украины западными странами.

Ракета "Орешник" - что известно

Ранее издание Telegraph написало, что США являются беззащитными перед российской гиперзвуковой ракетой "Орешник". В издании отметили, что это фактически межконтинентальная баллистическая ракета, которая маскируется под баллистическую ракету средней дальности, поэтому несет много угрозы.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко считает, что Россия может запустить ракету в серийное производство, но для этого нужно некоторое время. По его словам, сейчас каждая такая ракета выпускается как индивидуальное изделие.

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