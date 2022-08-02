Местные жители считают, что проблемы связаны с отсутствием чистой воды и общей антисанитарией.

Во временно оккупированном Лисичанске начали распространяться инфекции. На улицах стали появляться дети с нездоровой внешностью.

Об этом УНИАН сообщили жители города.

Так, на улицах разрушенного города все чаще стали появляться дети с нездоровой внешностью. Отличительной особенностью являются побелевшие губы и отеки тела.

По мнению местных жителей, это связано с проблемами из-за воды. Оккупанты разрушили водопровод и не смогут его восстановить. В городе практически нет чистой воды. Помимо этого, в Лисичанске царит антисанитария.

В городе стоит жуткий запах от неубранных тел, разбитой канализации и мусора. По информации местных жителей, люди вынуждены сооружать туалеты прямо во дворах многоэтажек. Некоторые попросту собирают нечистоты в пакеты и выбрасывают их на улицы, которые и так усыпаны мусором.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские врачи, которые приезжают в недавно оккупированные города Луганской области, работают там в защитных костюмах. По словам Гайдая, на улицах лежат трупы, завалы не разбирают.

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