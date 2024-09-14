По некоторым данным украинские военные совершили прорыв границы в районе курского села Новый Путь в 9 км от райцентра Глушково.

Россияне пятый день продолжают контрнаступление в Курской области, пытаясь выбить оттуда части ВСУ.

Как пишет издание Би-би-си, группировка россиян, которая состояла из подразделений морских пехотинцев и десантников, атаковала сразу с нескольких направлений. Они смогли переправиться через реку Сейм и начать наступление на позиции ВСУ.

12 сентября минобороны РФ заявило, что за два дня под контроль вернули 10 поселков, и, если это так, то значит, что россияне совершила марш на 20-км к югу от Коренево до украинской границы. Однако, какого либо подтверждения того, что эти 10 поселков контролируют россияне, нет.

Видео дня

Буквально вчера минобороны РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино и Покровский.Все эти села находятся восточнее условной линии контрнаступления. Как отметило издание, атака на украинские позиции здесь дает основания полагать, что армия РФ пытается "свернуть" оборону украинцев, двигаясь к Судже вдоль линии границы и трассы на Коренево.

Кроме того, издание обратило внимание на то, что Украина не комментирует ситуацию с контрнаступлением россиян в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский только подтвердил, что контрнаступление РФ в этом районе началось и "все идет по плану". Однако что это значит, он не объяснил.

Тем временем, стало известно о попытках ВСУ найти новое "слабое звено" российской обороны в Курской области. Некоторые видео OSINT-аналитики геолоцировали как прорыв границы украинцами в районе курского села Новый Путь в 9 км от райцентра Глушково.

Таким образом ВСУ попытались выйти в тыл российских войск, обороняющихся в районе между рекой Сейм и границей. Там после разрушения мостов зажатыми оказалось примерно 2-3 тыс. российских военных.

Но если российское контрнаступление будет успешным, то эта группировка будет "разблокирована".

Ситуация в Курской области

По мнению эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса, Кремль рассчитывает выбить ВСУ из Курской области до зимы, но это возможно только при переброске достаточного количества живой силы и техники.

Для достижения этой цели, РФ должна будет перебросить военных из Украины, потому что у военных подразделений, направленных в Курскую область, не хватает боевого опыта.

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