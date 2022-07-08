Кирилл Буданов отметил, что воздух был единственным путем к заводу в окруженном Мариуполе.

Украинские пилоты доставляли заблокированным бойцам на "Азовсталь" еду, лекарства, воду, оружие. Они успели сделать семь рейсов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, воздух – это был единственный путь к заводу в окруженном Мариуполе.

"К тому времени противник уже полностью контролировал всю территорию вокруг города Мариуполь, а водные пути было невозможно использовать, поскольку враг подвел свои боевые корабли, и они контролировали выходы из мариупольского порта", - объяснил Буданов.

При этом руководитель связи обороны Мариуполя с позывным "Мольфар", отметил, что украинские военные ожидали врага с направления Безымянного, но оккупанты зашли с тыла.

"Мы хотели не пустить противника в город, чтобы они не перешли реку. Поэтому мы хотели, чтобы они уперлись в "Азовсталь" со стороны левого берега и дальше уже не прошли в город. Мы не думали, что противник придет с тыла, с направления Бердянска", - рассказал "Мольфар".

Также боец "Азова" "Георгий" вспоминает, как украинские военные радовались системам связи, Javelin и Stinger, а не эвакуации.

Как ранее сообщал УНИАН, были обнародованы уникальные кадры полетов Ми-8 на "Азовсталь". Операции были спланированы ГУР МО Украины, сообщал Андрей Билецкий.

Зеленский докладывал, что многие пилоты погибли пытаясь прорваться на "Азовсталь".

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