В Днепр вертолетами эвакуировали раненых защитников

Эвакуация военных происходила дважды.

2 мая состоялось две эвакуации вертолетами раненых и больных военнослужащих из зоны ООС в Днепр.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Читайте такжеРоссийские оккупанты 15 раз обстреливали ВСУ – бойцы дали ответ

Первая эвакуация состоялась 8:50 – в больницу доставили одного защитника в тяжелом состоянии.

В 10:00 было эвакуировано еще 5 военнослужащих, один ранен во вчерашнем бою, четверо больных.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.