В Днепр вертолетами эвакуировали раненых защитников
13:26, 02 мая 2020Война
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Эвакуация военных происходила дважды.
За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня / фото УНИАН
2 мая состоялось две эвакуации вертолетами раненых и больных военнослужащих из зоны ООС в Днепр.
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
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Первая эвакуация состоялась 8:50 – в больницу доставили одного защитника в тяжелом состоянии.
В 10:00 было эвакуировано еще 5 военнослужащих, один ранен во вчерашнем бою, четверо больных.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.
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