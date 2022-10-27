В первые месяцы после широкомасштабного вторжения России ВСУ использовали "Ольху" для нанесения ударов, рассказал эксперт.

На сегодняшний день неизвестно, производит ли Украина высокоточные управляемые снаряды "Ольха" с дальностью полета до 120 километров для реактивных систем залпового огня "Смерч".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Первый делом эксперт заявил, что "Ольха" – это не РСЗО, а снаряд:

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"Если мы будем переводить РСЗО на эти боеприпасы, то, скорее всего, мы переименуем "Смерч" в "Ольху".

По его информации, у конструкторского бюро "Луч" есть наработки для увеличения дальности полета снаряда до 180 и 200 километров: "Но пока это наработки".

"На сегодняшний день сложно сказать, смогли ли мы вывезти производство в безопасное место, потому что завязан не один завод… Данных нет. Я знаю, что в начальном периоде войны снаряды "Ольха" были, и наши войска их использовали для нанесения ударов. Командные пункты и узлы связи россиян на больших расстояниях в первые месяцы войны уничтожали именно с помощью боеприпасов Ольха. Можем ли мы их производить, неизвестно", – отметил Жданов.

"Ольха-М": что известно

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что "Ольха-М" – модернизированная ракетная система залпового огня.

Известно, что это разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Сообщалось, что модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.