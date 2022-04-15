Наибольшее количество потребителей будут пытаться подсоединить к сети питания до конца апреля.

Около 40 тысячам домов в Киевской области возвращено электроснабжение.

Об этом сообщил энергетик компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона.

"Что касается Киевской области, то у нас работы здесь ведутся по восстановлению после увольнении с 3 апреля, ...уже предоставили свет около 40 тыс. домов. Мы непрерывно работаем, чтобы завершить процесс как можно скорее", - сказал он.

К восстановлению электроснабжения на Киевщине привлечены бригады из Киевских региональных сетей, Киева, Одессы и Днепра.

"После осмотра мы увидели, что много поврежденных линий электропередач... трансформаторных подстанций и поэтому мы привлекли бригады не только из "Киевских региональных сетей", но и из Одессы и Днепра, из Киева помогают бригады", - рассказал Сахарук.

Наибольшее количество потребителей, по его словам, будут пытаться подключить к сети питания до конца апреля.

"Будут участки, которые будут запитываться позже, потому что там нужно изготавливать оборудование и вести его. Но, сейчас сделаем все возможное, чтобы резервы запитать", - добавил энергетик.

Напомним, на Киевщине, Черниговщине и Сумщине Укравтодор очистил около 200 километров дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: