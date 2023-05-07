Оккупанты утверждают, что никакие объекты не пострадали.

Представители оккупационных властей Крыма заявили, что ночью, 7 мая, полуостров атаковали более 10 беспилотников Украины.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев написал в своем Telegram, что этой ночью силы ПВО и подразделения РЭБ якобы "отбили очередную атаку" на город.

"1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе г. Херсонес, третий над морем со стороны Северного мола", - заявил он.

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При этом, по словам Развозжаева, никакие объекты в городе не пострадали. Также в Сети опубликовали фото с обломками, как утверждается, сбитых этой ночью над Крымом беспилотников.

Ситуация в оккупированном Крыму

Российские захватчики планируют побег из временно оккупированного Крыма. В частности, топ-менеджмент представительств российских государственных компаний получил указание готовиться к "эвакуации".

По данным ЦНС, во временно захваченном Крыму оккупационные власти начали процесс создание запасов воды и продуктов из-за вероятности блокирования полуострова и южной части Херсонской области.

В ОК "Юг" заявили, что гражданам Российской Федерации, привыкшим жить и отдыхать во временно оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

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