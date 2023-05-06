Союзники боятся "огромных последствий" для крымчан и Украины.

Постоянная представительница президента в АРК Тамила Ташева заявила, что некоторые западные политики предостерегают Украину от деоккупации Крыма. Они боятся, что это якобы может привести к "ядерной войне".

"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его. Я не думаю, что Россия применит тактическое ядерное оружие, ведь Путин понимает, что это для него точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях", - рассказала она в интервью PAP.

По словам постпреда, после освобождения Херсона Россия ничего не сделала, хотя Кремль считает это нарушением территориальной целостности РФ. Согласно ядерной доктрине Москвы, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие".

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Ташева не раскрыла дату освобождения полуострова, но сказала, что это будет "наверное, в ближайшее время".

Освобождение Крыма от россиян

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина точно деоккупирует Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем с временно оккупированных Донетчины и Луганщины.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что освобождение Крыма может произойти без боев на территории полуострова - оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Крыму.

В центре нацсопротивления узнали, что во временно оккупированном Крыму создают запасы воды и продовольствия на случай изоляции.

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