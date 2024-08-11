В Покровском районе ночью россияне повредили 2 инфраструктурных объекта

Оккупанты второе утро подряд обстреливают Краматорск и снова попали в инфраструктурный объект, из-за чего 4 человека получили ранения. Об этом сообщил сегодня утром председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску. Сегодня - снова по инфраструктурному объекту. Сейчас известно о четырех раненых: 1 человек в тяжелом состоянии - его оперируют, 2 получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще 1 человек не нуждается в помощи", - информировал он.

Впоследствии он сообщил, что за сутки враг 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом были Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

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"Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждено 8 домов; еще 4 дома повреждены в Анновке. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог - повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие", - рассказал глава ОГА.

В Краматорском районе прилеты также были в Лиманской громаде. В результате ударов врага повреждены 2 дома в Торском и Заречном; в Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка; в Стенках погиб человек. В Бахмутском районе в Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке.

Из Донецкой области продолжается эвакуация местного населения.

Война в Украине - ситуация в Краматорске

Как сообщал УНИАН, вчера Филашкин информировал, что утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске. В результате удара один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения.

9 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 14 человек, ранены 43. Среди погибших идентифицированы 2 детей, продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в частности, вероятно, одного ребенка.

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