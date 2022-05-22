Если враг сможет взять Луганщину, потом он двинется на Донетчину, отметил председатель Луганской ОГА.

На окраинах Северодонецка российские оккупанты расстреливают многоэтажки в упор из танков. Враг пытается прорвать оборону и захватить Луганщину.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Многоэтажки на окраинах Северодонецка россияне расстреливают в упор из танков", - отметил он.

По словам Гайдая, на Луганщину россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений и "русской глубинки", круглосуточно атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону.

"Россияне уничтожают областной центр, обстрелы идут без остановки. Если они смогут взять Северодонецк - это не будет точкой, орки пойдут дальше. После Луганщины - двинутся на Донетчину.

Орки остановятся там, где их остановят. В бою россияне не могут осилить украинское войско, поэтому вопреки правилам войны, уничтожают города и убивают мирных", - отметил глава ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что войска РФ штурмовали Северодонецк с четырех направлений. Они понесли потери и отступили.

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