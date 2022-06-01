В регионе остается очень высокой вероятность нанесение ракетных ударов.

Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и Одесской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе, наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории", - сказал Братчук.

По его словам, вероятность нанесение ракетных ударов по региону остается очень высокой. Враг может осуществлять такие атаки, как с Черного моря, где находится его фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", а также с самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ.

Также Братчук призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и поведения с взрывоопасными предметами на черноморском побережье, одесских пляжах, поскольку эти территории заминированы.

Ситуация в Одесской области:

15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.

Перед этим начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.

27 мая пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, которые дрейфуют в акватории.

1 июня 2022 года появилась информация о том, что враг может высадить свои ДРГ на Одесское побережье.

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