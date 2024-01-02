Россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага неподалеку Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Перемога, Елизаветовка, Катериновка.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий также не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника недалеко от Работиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Авиационные удары получили Новоданиловка и Орехово Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них железнодорожное, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красного Маяка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Тягинка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - сказано в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что украинские защитники имеют значительное преимущество над оккупантами относительно количества и эффективности применения FPV-дронов на Горловском направлении.

Десятки тысяч оккупантов в течение 10 недель безуспешно пытаются вытеснить с левого берега Херсонской области несколько сотен украинских морских пехотинцев, которые смогли создать плацдарм в селе Крынки.

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