Он отмечает, что гауляйтер захваченной части Запорожской области Балицкий издал указ, которым на три месяца распорядился исключить из продажи все, кроме пива.

Российские оккупанты так боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, что запретили продажу крепкого алкоголя.

"Рашисты на оккупированных территориях так боятся контрнаступления, что с сегодняшнего дня запретили продажу крепкого алкоголя. Потому что битву за ВОТ можно и пропить", - написал в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий "издал целый указ, которым на три месяца распорядился исключить из продажи все, кроме пива". При этом, заметил Федоров, предпринимателям, которые будут продавать спиртное, угрожают безумными штрафами.

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"На самом же деле, оккупанты фактически запретили пить своим военным, которых на ВОТ уже больше, чем гражданских. Ведь "вторая армия" прославилась только рекордами по пьянству", - написал городской голова.

Впрочем, отмечает Федоров, "сухой закон рашистам вряд ли поможет".

"Разве что контрнаступление не проспят", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению. Информацию о начале масштабной операции Генштаб, по понятным причинам, держит в секрете, давая россиянам простор для предположений и домыслов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что"не думает о том, что у контрнаступления ВСУ может не быть успеха".

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум-наши войска, наше общество, которое поддерживает и работает с армией, наши предприниматели, - все думают, как усилить нашу армию. Мы действительно готовимся к контрнаступлению", - подчеркнул он.

Воднчоас CNN писал о неготовности России к контрнаступлению ВСУ.

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