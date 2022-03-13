В результате авиаудара оккупантов по жилому дому в Чернигове есть, предварительно, один погибший и один травмирован.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Чернигов. В 5: 46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного жилого дома", - говорится в заметке.

По предварительной информации, 7 человек спасены, один человек погиб и один травмирован.

Работы на месте продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, утром 13 марта враг совершил авиаудары по Баштанке Николаевской области. Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали из-под завала одного пострадавшего.

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