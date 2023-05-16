В течение текущих суток произошло 44 боевых столкновения.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 44 боевых столкновения.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, двухлетняя, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск и Красное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что на Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

"На шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковеевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времиевка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомис и Малая Токмачка Херсонской области. Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаровка, Кизомис Херсонской области и город Херсон", - заявили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, Силы обороны в течение нескольких дней освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров.

Пограничники за сутки отбили два штурма врага в Бахмуте Донецкой области, в результате обезврежено 9 оккупантов.

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